الشقيقي للمتعصبين: "حين يدخل المنتخب الملعب فكل لاعب يمثل الوطن"

نواف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي مفرح الشقيقي عنصرية البعض للاعبي أنديتهم على حساب باقي اللاعبين، عقب مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الشقيقي: " قد أتفهم إلى حدّ ما انحياز بعض المشجعين إلى أنديتهم وهم يتحدثون عن المنتخب مع عدم اتفاقي مع هذا المبدأ ".
وتابع: " لكن ما لا أتفهمه هو انحياز أسماء محسوبة على المشهد الرياضي سواء بالتلميح أو التصريح " .
وأضاف: " أيها المتعصبون، حين يدخل المنتخب الملعب فكل لاعب فيه يمثل الوطن ولا يمثل ناديه، متى ترتقون؟ ".
وحقق الأخضر فوزًا ساحقًا على منتخب فلسطين بخمس أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.