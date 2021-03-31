مجرم يعتدي على فتاة بساطور بعدما فشل في اغتصابها

القاهرة (صدى):
اعتدى شاب على فتاة في مصر، بساطور، مسببا لها جرحًا كبيرًا بالرأس وتهتك بيديها، وذلك بعدما فشل في الاعتداء عليها جنسيا.
واستقبلت إحدى المستشفيات المجني عليها 16 عامًا مصابة بجرح قطعي في الجبهة، وجرحين قطعيين بفروة الرأس نتيجة تعدي من أحد الأشخاص بالشارع.
وانتقلت الجهات الأمنية للمستشفي، لتفيد الفتاة وأسرتها بإصابتها بعد تعدي أحد الشباب عليها بالشارع، حيث قام بمحاولة خطفها واغتصابها تحت تهديد السلاح.
وأفاد والد الفتاة بأنها حال مقاومته قام المجرم بضربها بالساطور في الرأس واليد اليسري وأحدث إصابتها، أثناء الدفاع عن نفسها.