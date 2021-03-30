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آخر المستجدات بقضية "ضحية الحبل السري" في جازان

Time منذ ساعتين
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آخر المستجدات بقضية "ضحية الحبل السري" في جازان

جازان (صدى):
على خلفية اتهام مواطن لطبيب بالتسبب في وفاة جنينه بسبب التشخيص الخاطئ قبل عامين، عقدت محكمة الهيئة الطبية الشرعية في جازان، أمس الثلاثاء، ثاني الجلسات للنظر في القضية.

وكانت أسرة قد تقدمت بشكوى رسمية لوزارة الصحة، أكدت تسبب طبيب يعمل بمستشفى خاص في وفاة جنين قبل ولادته في الأشهر الأخيرة من الحمل، حيث اتضح من خلال صور الأشعة التفاف الحبل السري حول عنق الجنين، الا أن الطبيب طمأن الأسرة.

وبعد عودة الزوجة للمنزل بساعات من طمأنة الطبيب لهم، تم نقلها لأحد المستشفيات الحكومية بعد شعورها بألم في البطن، ليتضح أن الجنين متوفى.

وكانت المحكمة عقدت أولى الجلسات في القضية قبل أربعة أشهر، في شهر نوفمبر من العام الماضي.

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جازان
ضحية الحبل السري

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