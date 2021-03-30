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مجرم يعتدي على فتاة بساطور بعدما فشل في اغتصابها

الأخبار
Time منذ ساعة
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مجرم يعتدي على فتاة بساطور بعدما فشل في اغتصابها

(صدى):
اعتدى شاب على فتاة في مصر، بساطور، مسببا لها جرحًا كبيرًا بالرأس وتهتك بيديها، وذلك بعدما فشل في الاعتداء عليها جنسيا. واستقبلت إحدى المستشفيات المجني عليها 16 عامًا مصابة بجرح قطعي في الجبهة، وجرحين قطعيين بفروة الرأس نتيجة تعدي من أحد الأشخاص بالشارع. وانتقلت الجهات الأمنية للمستشفي، لتفيد الفتاة وأسرتها بإصابتها بعد تعدي أحد الشباب عليها بالشارع، حيث قام بمحاولة خطفها واغتصابها تحت تهديد السلاح. وأفاد والد الفتاة بأنها حال مقاومته قام المجرم بضربها بالساطور في الرأس واليد اليسري وأحدث إصابتها، أثناء الدفاع عن نفسها.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126700
منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مجرم ..

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أحدث التعليقات

خالد
الإعلام يحبون هذة القصص علشان يخلون الناس يلهون عن القصة الحقيقية وهي حادثة القطار
د محمد ماجد بخش
العناصر الرابطة تمثل بوحدات الثقالة الفراغية المكملة لدرجة الثقل العددية الممثلة داخل الفترة العددية البنائية المشتركة الممثلة لدرجة البناء الممثل لدرجات المجموع الممثل لدرجة الثقالة الفراغية بدلالة الفترة العددية المحورية المكافئة
د محمد ماجد بخش
spd تعني العدد ١٨ كذلك g
د محمد ماجد بخش
sd تعني العدد ١٢ كذلك pp
د محمد ماجد بخش
ثقاليا التشكيل sf تعني العدد ١٦ كذلك pd

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