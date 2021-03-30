مسودة تلقائية

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أحدث التعليقات
خالد
الإعلام يحبون هذة القصص علشان يخلون الناس يلهون عن القصة الحقيقية وهي حادثة القطار
د محمد ماجد بخش
العناصر الرابطة تمثل بوحدات الثقالة الفراغية المكملة لدرجة الثقل العددية الممثلة داخل الفترة العددية البنائية المشتركة الممثلة لدرجة البناء الممثل لدرجات المجموع الممثل لدرجة الثقالة الفراغية بدلالة الفترة العددية المحورية المكافئة
د محمد ماجد بخش
spd تعني العدد ١٨ كذلك g
د محمد ماجد بخش
sd تعني العدد ١٢ كذلك pp
د محمد ماجد بخش
ثقاليا التشكيل sf تعني العدد ١٦ كذلك pd
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