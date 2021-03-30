مسودة تلقائية

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التعليقات
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أحدث التعليقات
اسعد الدلخ
تذكرون قبل شهر... نزل خبر عن سعودي قتل مصري .. عندها علقت بحرمة ذلك .. وقلت لكم بعض الاجانب هو السبب بتطاوله على ابن البلد وكأنه عبد عنده ...الخ اليكم هذا المقطع لمن كان يشكك بكلامي.. وخذو من المواقف الكثير والكثير خاصه من الشوام والفلاطزه الانجاس...مدعوس على ارقابهم بديرتهم..ثم اذا دخلو البلد نهبو خيراته وركبو افخم السيارات وتطاولو على أمنه وأهله... ولاكن الأمل موجود بتنظيف البلد منهم
تاج الدين
الله يشفيك مما ابتلاك
؟؟؟؟؟
اعطو الي صوره ريال حتي يجتهد اكثر
?????
اعطوالي صوره اريال حتي يجتهد اكثر
برنس
تفاههههه
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