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سارة بنت جماز عضوًا بمجلس إدارة الخطوط السعودية

Time منذ 42 دقيقة
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سارة بنت جماز عضوًا بمجلس إدارة الخطوط السعودية

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء، في جلسة الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعيين الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلةً عن القطاع الخاص.

ومن أبرز المناصب التي شغلتها السحيمي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو في مجلس الإدارة منذ مارس 2014م، ومنصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار، وقد انضمت إليها في مايو 2007 كمدير أول محافظ استثمارية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيه امرأة هذا المنصب منذ تأسيس الشركة في عام 2007 بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد سارة بنت جماز أول امرأة سعودية تشغل منصبًا رفيعًا في إدارة سوق المال السعودية "تداول"، منذ تأسيس شركة السوق المالية السعودية.

خادم الحرمين
مجلس الوزراء
سارة بنت جماز

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
تذكرون قبل شهر... نزل خبر عن سعودي قتل مصري .. عندها علقت بحرمة ذلك .. وقلت لكم بعض الاجانب هو السبب بتطاوله على ابن البلد وكأنه عبد عنده ...الخ اليكم هذا المقطع لمن كان يشكك بكلامي.. وخذو من المواقف الكثير والكثير خاصه من الشوام والفلاطزه الانجاس...مدعوس على ارقابهم بديرتهم..ثم اذا دخلو البلد نهبو خيراته وركبو افخم السيارات وتطاولو على أمنه وأهله... ولاكن الأمل موجود بتنظيف البلد منهم
تاج الدين
الله يشفيك مما ابتلاك
؟؟؟؟؟
اعطو الي صوره ريال حتي يجتهد اكثر
?????
اعطوالي صوره اريال حتي يجتهد اكثر
برنس
تفاههههه

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