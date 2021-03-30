شاهد.. الأمن العام يعلن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمختلف المناطق 

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف أنحاء المناطق خلال الفترة الماضية.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، وذلك خلال تواجدهما في تجمع مخالف للإجراءات في الدمام.
وضبطت مواطن قام بإتلاف جهاز الرصد الآلي "ساهر" في محافظة للمذنب، وذلك بسكب مادة البنزين عليه، ثم تصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطاحت بمواطن اعتدى على شخص في إحدى ساحات العربات المتنقلة بالخبر، كما ألقى الأمن القبض على مواطنين قاما بارتكاب جريمة سطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية بالرياض، وحاولا كسر الخزينة للحصول على محتوياتها.