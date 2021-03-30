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التشهير بصاحب مؤسسة متخصصة في بيع قطع الغيار بحائل

Time منذ ساعة
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التشهير بصاحب مؤسسة متخصصة في بيع قطع الغيار بحائل

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض قطع غيار سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً غرامة مالية خمسون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة "التجارة" على حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

حائل
وزارة التجارة
منشأة مخالفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
تذكرون قبل شهر... نزل خبر عن سعودي قتل مصري .. عندها علقت بحرمة ذلك .. وقلت لكم بعض الاجانب هو السبب بتطاوله على ابن البلد وكأنه عبد عنده ...الخ اليكم هذا المقطع لمن كان يشكك بكلامي.. وخذو من المواقف الكثير والكثير خاصه من الشوام والفلاطزه الانجاس...مدعوس على ارقابهم بديرتهم..ثم اذا دخلو البلد نهبو خيراته وركبو افخم السيارات وتطاولو على أمنه وأهله... ولاكن الأمل موجود بتنظيف البلد منهم
تاج الدين
الله يشفيك مما ابتلاك
؟؟؟؟؟
اعطو الي صوره ريال حتي يجتهد اكثر
?????
اعطوالي صوره اريال حتي يجتهد اكثر
برنس
تفاههههه

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