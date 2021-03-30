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بالفيديو .. قصة الخلاف بين طلال مداح ومحمد عبده على أغنيتَي "أرفض المسافة" و"جمرة غضى"

Time منذ 12 دقيقة
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بالفيديو .. قصة الخلاف بين طلال مداح ومحمد عبده على أغنيتَي "أرفض المسافة" و"جمرة غضى"

الرياض (صدى):
أكد المؤرخ الفني، علي فقندش، عدم وجود مشاكل أو معارك فنية وقعت بين الفنانين طلال مداح ومحمد عبده، مضيفا أن الخلاف الذي دار بينهما كان على أغنيتَي "أرفض المسافة" و "جمرة غضى".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "وينك" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي طلب من الملك فهد أن يشارك طلال مداح ومحمد عبده لإحياء حفلات الفاتح في ليبيا، فوافق على الملك على ذلك.

وأضاف أن معمر القذافي كان يحب الشعر فارتجل نصا غنائيا وجعله بحكم المسابقة بينهما، ولحن طلال مداح الأغنية وقام بغنائها، كما قام محمد عبده بتلحينها إلا أن الأخير أحسن في تلحينها لدرجة أعجبت أيضا طلال مداح.

وأشار إلى أن طلال مداح عرض على محمد عبده أن يغني اللحنين، على أن يقوم محمد عبده بالغناء بألحانه لكن الأخير رفض ذلك، ومنها انطلقت شرارة الخلاف بينهما.

 

محمد عبده
طلال مداح

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يبارك في أيامك
فهد بن فايز الشهري
مبرووك
فهد بن فايز الشهري
الله المصلح والهادي
فهد بن فايز الشهري
أصلحهم الله
¥ ولد نجد ¥
😂😂😂😂😂

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