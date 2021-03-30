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الأخضر يكتسح فلسطين بخماسية نظيفة

Time منذ 5 دقائق
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الأخضر يكتسح فلسطين بخماسية نظيفة

وكالات (صدى):
تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، من الفوز على منتخب فلسطين بخمس أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

وتقدم المنتخب الوطني بأولى أهدافه في الدقيقة 38 عبر اللاعب ياسر الشهراني، وبعدها سدد اللاعب فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43.

واستكمل الأخضر سلسلة بهدفين آخرين سددهما "صالح الشهري في الدقيقة 52 و58 من عمر المباراة، واختتم اللاعب سالم الدوسري خماسية المنتخب بهدف أحرزه في الدقيقة 88.

يذكر أن المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني تأتي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

فلسطين
كأس آسيا 2023
لكأس العالم 2022

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راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. معقوله ..!!!؟ .. كنا في الشموخ كنا ، وياحيف باالحضيض تطوطحنا ....!!!!؟

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