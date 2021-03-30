مسودة تلقائية

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سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. معقوله ..!!!؟ .. كنا في الشموخ كنا ، وياحيف باالحضيض تطوطحنا ....!!!!؟

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