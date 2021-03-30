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"الصحة": المصنفين بوضع "محصن" ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي ولكن بشرط واحد 

Time منذ ساعة
Views 999
"الصحة": المصنفين بوضع "محصن" ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي ولكن بشرط واحد 

الرياض (صدى):
حسمت وزارة الصحة، الجدل حول إلزام أصحاب وضع محصن بالحجر الصحي، قائلة:" المصنفين بوضع محصَّن في تطبيق توكلنا، ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي طالما لم تظهر عليهم أعراض تنفسية".

وأوضحت:" من استكمل التطعيم ضد فيروس كورونا وأصبح وضعه محصنا في توكلنا ولم تظهر عليه أعراض تنفسية؛ فلا يلزمه الدخول في الحجر؛ لكن يجب عليه الاستمرار في الاحترازات العامة، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة"

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وزارة الصحة
الحجر الصحي

التعليقات

sesg6rty
sesg6rty عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
fgjg

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راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. معقوله ..!!!؟ .. كنا في الشموخ كنا ، وياحيف باالحضيض تطوطحنا ....!!!!؟

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