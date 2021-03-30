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آلية تحريك دعوى شيك بدون رصيد

Time منذ ساعة
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آلية تحريك دعوى شيك بدون رصيد

الرياض (صدى):
حدد نظام الإجراءات الجزائية آلية تحريك دعوى شيك بدون رصيد في للحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص.

وتتضمت الخطوات المتعلقة بتحريك الدعوى تقديم شكوى في مركز الشرطة المختص مكانياً، وفقا للمادة 130 من نظام الإجراءات الجزائية، وإن خلا الشيك من مكان الإنشاء أُعتبر فرع المصرف الصادر منه الشيك مكاناً لوقوع الجريمة.

ويقوم مركز الشرطة بعد تقديم الشكوى بما يلي:

1-تصوير الشيك ورقة الاعتراض وختمها بما يفيد مطابقتها للأصل، وترفق الصورة المختومة مع الأوراق الخاصة، بدعوى الحق العام ، ويبقى أص الشيك وأصل ورقة الاعتراض مع المستفيد من الشيك بعد ختم الشيك من الخلف، بما يفيد تقديم شكوى لدى مركز الشرطة.

2- إبلاغ المستفيد أن له التقدم لمحاكم أو دوائر التنفيذ مباشرة لطلب تنفيذ حقه الخاص، مصطحباً معه كلاً من أصل الشيك المختوم بما يفيد تقديم شكوى في مركز الشرطة، وأصل ورقة الاعتراض، وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ، ويكون تبليغ المستفيد بذلك وفق النموذج المعد بذلك والمرفق صورته.

3- رفع أوراق الحق العام لهيئة التحقيق والإدعاء بعد استيفاء إجراءات الاستدلال لاتخاذ اللازم.

 

مركز الشرطة
آلية تحريك دعوى شيك بدون رصيد

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سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
راي
سبعة الاعبين الاجانب هو سبب قلة المهاجمين ضيعنا دراهمنا اوضيعنا اعيالنا,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. معقوله ..!!!؟ .. كنا في الشموخ كنا ، وياحيف باالحضيض تطوطحنا ....!!!!؟

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