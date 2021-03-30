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تعليق "الراجحي" على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد 

Time منذ 34 دقيقة
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تعليق "الراجحي" على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد 

الرياض (صدى):
علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم.

وقال أحمد الراجحي:" برنامج شريك السعودية ‏أطلقه اليوم سمو ولي العهد- حفظه الله -حقبة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وسوف يساهم في توليد الوظائف وتحقيق الطموحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030".

 

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث عقد سموه لقاء مع القطاع الخاص.

ولي العهد
المهندس أحمد الراجحي
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برنامج شريك السعودية

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أحدث التعليقات

نادر
عساهـ كسور مضاعفه.
نادر
عساهـ كسور مضاعفه.
زائر
عنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ )
أبو عبدالله الحربي
عندسماع مرونه جاك اليوم يامعمر ..مرونه بكل شئ نطاق مواطن لي ماعلي ولك ماعلي ليس شراكة تحت الطاولة هدف مرونه ولنا هي ودلائل كثيرة ملموسة دولة لاتدخل بتفاصيل والدول تتسابق لمرونة وجدت سباق إلى من عرف همة 20ثلاثين ياخصيم الأعمار بلسان نطق ضالين حسابهم فقاعة ويصير بليس وبعدها ياتي خميس سير بنا سير ولك المسير بأمن من خميس الشعوب بلد أمن مطمئن يأتيه رزقه ورزق العالم شواهد شعوب ابراهيم واساسة ومقومات محمد حامد الرب لأ رب إلى رب الأرباب مدول الأيام ..حمد وحمد من حمد الحمد إبراهيم وجعله بلد أمن الدولة العليا والبحث جاري نسير وبدستورنا لنا المسير ..آلله درك ياولي يازعيم. فكر وقدر يامترف خزعبلات افواة تخيب والمومن كيس فطن لايزرع نفاق قلبة بسمعة ابليس لولي امر لاتسلم إلى بمحمد السلام وأهل الأرض وجعلناكم أمة محمد 🕋🇸🇦🙏
أبو عبدالله الحربي
عندسماع مرونه جاك اليوم يامعمر ..مرونه بكل شئ نطاق مواطن لي ماعلي ولك ماعلي ليس شراكة تحت الطاولة هدف مرونه ولنا هي ودلائل كثيرة ملموسة دولة لاتدخل بتفاصيل والدول تتسابق لمرونة وجدت سباق إلى من عرف همة 20ثلاثين ياخصيم الأعمار بلسان نطق ضالين حسابهم فقاعة ويصير بليس وبعدها ياتي خميس سير بنا سير ولك المسير بأمن من خميس الشعوب بلد أمن مطمئن يأتيه رزقه ورزق العالم شواهد شعوب ابراهيم واساسة ومقومات محمد حامد الرب لأ رب إلى رب الأرباب مدول الأيام ..حمد وحمد من حمد الحمد إبراهيم وجعله بلد أمن الدولة العليا والبحث جاري نسير وبدستورنا لنا المسير ..آلله درك ياولي يازعيم. فكر وقدر يامترف خزعبلات افواة تخيب والمومن كيس فطن لايزرع نفاق قلبة بسمعة ابليس لولي امر لاتسلم إلى بمحمد السلام وأهل الأرض وجعلناكم أمة محمد 🕋🇸🇦🙏

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