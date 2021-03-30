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"البلدية والقروية" تكشف عن الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان وعيد الفطر

Time منذ 54 دقيقة
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"البلدية والقروية" تكشف عن الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان وعيد الفطر

الرياض (صدى):
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

 

وأشارت إلى أن ذلك يشمل تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه سيتم تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لتكون 24 ساعة.

 

وتابعت أنه سيتم ايقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم، فيما ستستهدف الجولات الرقابية أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزئة والخضروات واللحوم وأسواق المواشي والمسالخ، ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.

شهر رمضان
عيد الفطر المبارك
القطاع البلدي
الإجراءات الاحترازية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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نادر
عساهـ كسور مضاعفه.
نادر
عساهـ كسور مضاعفه.
زائر
عنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ )
أبو عبدالله الحربي
عندسماع مرونه جاك اليوم يامعمر ..مرونه بكل شئ نطاق مواطن لي ماعلي ولك ماعلي ليس شراكة تحت الطاولة هدف مرونه ولنا هي ودلائل كثيرة ملموسة دولة لاتدخل بتفاصيل والدول تتسابق لمرونة وجدت سباق إلى من عرف همة 20ثلاثين ياخصيم الأعمار بلسان نطق ضالين حسابهم فقاعة ويصير بليس وبعدها ياتي خميس سير بنا سير ولك المسير بأمن من خميس الشعوب بلد أمن مطمئن يأتيه رزقه ورزق العالم شواهد شعوب ابراهيم واساسة ومقومات محمد حامد الرب لأ رب إلى رب الأرباب مدول الأيام ..حمد وحمد من حمد الحمد إبراهيم وجعله بلد أمن الدولة العليا والبحث جاري نسير وبدستورنا لنا المسير ..آلله درك ياولي يازعيم. فكر وقدر يامترف خزعبلات افواة تخيب والمومن كيس فطن لايزرع نفاق قلبة بسمعة ابليس لولي امر لاتسلم إلى بمحمد السلام وأهل الأرض وجعلناكم أمة محمد 🕋🇸🇦🙏
أبو عبدالله الحربي
عندسماع مرونه جاك اليوم يامعمر ..مرونه بكل شئ نطاق مواطن لي ماعلي ولك ماعلي ليس شراكة تحت الطاولة هدف مرونه ولنا هي ودلائل كثيرة ملموسة دولة لاتدخل بتفاصيل والدول تتسابق لمرونة وجدت سباق إلى من عرف همة 20ثلاثين ياخصيم الأعمار بلسان نطق ضالين حسابهم فقاعة ويصير بليس وبعدها ياتي خميس سير بنا سير ولك المسير بأمن من خميس الشعوب بلد أمن مطمئن يأتيه رزقه ورزق العالم شواهد شعوب ابراهيم واساسة ومقومات محمد حامد الرب لأ رب إلى رب الأرباب مدول الأيام ..حمد وحمد من حمد الحمد إبراهيم وجعله بلد أمن الدولة العليا والبحث جاري نسير وبدستورنا لنا المسير ..آلله درك ياولي يازعيم. فكر وقدر يامترف خزعبلات افواة تخيب والمومن كيس فطن لايزرع نفاق قلبة بسمعة ابليس لولي امر لاتسلم إلى بمحمد السلام وأهل الأرض وجعلناكم أمة محمد 🕋🇸🇦🙏

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