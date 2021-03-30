الأعداد السابقة للصحيفة

سمو ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان

Time منذ 15 دقيقة
Views 999
سمو ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان

نيوم (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة ، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

الرياض
ولي العهد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الله اكبر عليك من فاجر مقطع الفديو موثق كل ماقمت به من إستدراج ونحرش باللمس وعندما علمت بوجود كاميرا هربت للشارع بسرعة تحاول تركب سيارة اجرة وتهرب من المنطقة ورحت لصاحبك وطلبت منه مكان تختبيء فيه لغاية ما القي القبض عليك في نفس المكان . وجاي الان بكل وقاحة وتنكر كل هذه الادلة والقرائن ول ول ول شين وقوي عين " قال حجيت مرتين قال " أكيد حجك كان بدون تصريح .... ههههههههههههههه .
اسعد الدلخ
خذو العلم الاكيد من المحقق اسعد بوند... بمعاينة المطقع وبعد التحليل والتمحيص ونقع البليله بالطاسه اتضح التالي... ..هذا ما هو شاب هذا مصري ومعه صحبه وكمان ابك معهم ثالث يصور ..من كلام المصري وأع بمصيبه بسبب العامل وراح يتنيل بنيله..
ابوبدر
والله وتالله وبالله لو هي بايدي لاخلي صنعاء وميناء الحديدة وكل مناطق الحوثة حقول من نار ☝️
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
بو محمد
اصلا معروف انه الكثير من المشاهير يلبسون شعر طبيعي لكن ما هو شعرهم الطبيعي من خلال تغرية الشعر الطبيعي على فروة الرأس.

أخر الأخبار

ولي العهد يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ولي العهد يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
Time منذ 6 دقائق Views 1188
بالفيديو .. سقوط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا مغميًا عليه في أرض الملعب
بالفيديو .. سقوط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا مغميًا عليه في أرض الملعب
Time منذ 6 دقائق Views 1197
سمو ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان
سمو ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان
Time منذ 15 دقيقة Views 1323
شكلها خبيرة في التطعيس
شكلها خبيرة في التطعيس
Time منذ 26 دقيقة Views 430
اختصرها ملك الغابة
اختصرها ملك الغابة
Time منذ 26 دقيقة Views 499
لعب كرة طائرة وسط حمم بركانية
لعب كرة طائرة وسط حمم بركانية
Time منذ 26 دقيقة Views 267
قرار مهم لتحفيز الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال
قرار مهم لتحفيز الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال
Time منذ 33 دقيقة Views 1617
بالفيديو .. أقوال جديدة للمتحرش بطفلة المعادي في أولى جلسات محاكمته
بالفيديو .. أقوال جديدة للمتحرش بطفلة المعادي في أولى جلسات محاكمته
Time منذ 42 دقيقة Views 558
بالفيديو .. شاب يقتحم سكن وافد ويعتدي عليه منتحلاً شخصية رجل أمن
بالفيديو .. شاب يقتحم سكن وافد ويعتدي عليه منتحلاً شخصية رجل أمن
Time منذ 45 دقيقة Views 1897
بالفيديو .. لحظة تدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة
بالفيديو .. لحظة تدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة
Time منذ 51 دقيقة Views 1755