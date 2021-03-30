بالفيديو .. سقوط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا مغميًا عليه في أرض الملعب

وكالات (صدى):
تعرض الحكم الغاني "تشارلز بيرلي بولو" للإغماء في آخر 10 دقائق من المباراة التي جمعت كوت ديفوار وإثيوبيا، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.
وتوجه فريق طبي خاص إلى الحكم فور سقوطه في الملعب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات خارج الملعب لتلاقي العلاج اللازم.
وحاول الفريقين استكمال المباراة وتوفير حكم رابع إلا أن الحكم الرابع المتوافر حينها كان من كوت ديفوار،ولا تسمح له اللوائح بالتواجد في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.
وأطلق الحكم صفارته قبل استكمال الدقائق المتبقية من المباراة، معلنًا إحراز كوت ديفوار 3 أهداف مقابل هدف وحيد لأثيوبيا.
يذكر أن الكاف تأهل إثيوبيا مع كوت ديفوار عن المجموعة الـ 11 بعد تعادل منتخب مدغشقر أمام النيجر بدون أهداف.