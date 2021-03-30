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بالفيديو .. سقوط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا مغميًا عليه في أرض الملعب

Time منذ 6 دقائق
Views 999
بالفيديو .. سقوط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا مغميًا عليه في أرض الملعب

وكالات (صدى):
تعرض الحكم الغاني "تشارلز بيرلي بولو" للإغماء في آخر 10 دقائق من المباراة التي جمعت كوت ديفوار وإثيوبيا، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وتوجه فريق طبي خاص إلى الحكم فور سقوطه في الملعب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات خارج الملعب لتلاقي العلاج اللازم.

وحاول الفريقين استكمال المباراة وتوفير حكم رابع إلا أن الحكم الرابع المتوافر حينها كان من كوت ديفوار،ولا تسمح له اللوائح بالتواجد في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.

وأطلق الحكم صفارته قبل استكمال الدقائق المتبقية من المباراة، معلنًا إحراز كوت ديفوار 3 أهداف مقابل هدف وحيد لأثيوبيا.

يذكر أن الكاف تأهل إثيوبيا مع كوت ديفوار عن المجموعة الـ 11 بعد تعادل منتخب مدغشقر أمام النيجر بدون أهداف.

الكاف
كوت ديفوار وإثيوبيا
تصفيات أمم أفريقيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الله اكبر عليك من فاجر مقطع الفديو موثق كل ماقمت به من إستدراج ونحرش باللمس وعندما علمت بوجود كاميرا هربت للشارع بسرعة تحاول تركب سيارة اجرة وتهرب من المنطقة ورحت لصاحبك وطلبت منه مكان تختبيء فيه لغاية ما القي القبض عليك في نفس المكان . وجاي الان بكل وقاحة وتنكر كل هذه الادلة والقرائن ول ول ول شين وقوي عين " قال حجيت مرتين قال " أكيد حجك كان بدون تصريح .... ههههههههههههههه .
اسعد الدلخ
خذو العلم الاكيد من المحقق اسعد بوند... بمعاينة المطقع وبعد التحليل والتمحيص ونقع البليله بالطاسه اتضح التالي... ..هذا ما هو شاب هذا مصري ومعه صحبه وكمان ابك معهم ثالث يصور ..من كلام المصري وأع بمصيبه بسبب العامل وراح يتنيل بنيله..
ابوبدر
والله وتالله وبالله لو هي بايدي لاخلي صنعاء وميناء الحديدة وكل مناطق الحوثة حقول من نار ☝️
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
بو محمد
اصلا معروف انه الكثير من المشاهير يلبسون شعر طبيعي لكن ما هو شعرهم الطبيعي من خلال تغرية الشعر الطبيعي على فروة الرأس.

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