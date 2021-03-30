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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 5 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق "حائل، الجوف، والحدود الشمالية"، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج "شمالاً".

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأربعاء
المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ظابط نموذج في الأخلاق والتعامل والأداء الاحترافي في عمله مشاء الله عليه
faeiz1122
الله يشفيها ويحفظها لها وين المدرسة ووزارة التعليم عنها ليش مايعطونها اجازة لظروف ابنتها
بوسند
مدخول جسر الملك فهد اكثر من قناة السويس
مهند
دام الحكومة السورية راضية وش دخلنا فيهم
اسعد الدلخ
دحونه واحد..وش المتخلف الي مركب صوت القرآن على المطقع... لااااايجوز... دحونه تو .. اقول للورع ..لعنة الله عليك فقد استحققتها

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