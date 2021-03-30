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بالفيديو.. سبب خروج العقارب والثعابين من جحورها في هذه الأيام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سبب خروج العقارب والثعابين من جحورها في هذه الأيام

الرياض (صدى):
ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن ظهور الحشرات دليل على دخول موسم "الأخبية"، مضيفا أن في هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين من جحورها، لإنتهاء بياتها الشتوي.

وأشار، وفقا لـ"العربية"، إلى تعدد الطرق التي يعتمد عليها أهالي المملكة في معرفة دخول وخروج والمواسم والفصول، مضيفا أن البعض يعتمد على السلوك الحشري، بينما يعتمد البعض على السلوك الزراعي، وآخرون يعتمدون على تحركات الرياح وتخلقات السحب، بينما يعتمد البعض على الرؤية العينية لذات النجم.

ولفت إلى أن أدق طريقة للحساب هي السلوك الحشري، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إحساس الحشرات بتقلبات الجو إحساس مرهف.

خالد الزعاق
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
موسم الأخبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الله اكبر عليك من فاجر مقطع الفديو موثق كل ماقمت به من إستدراج ونحرش باللمس وعندما علمت بوجود كاميرا هربت للشارع بسرعة تحاول تركب سيارة اجرة وتهرب من المنطقة ورحت لصاحبك وطلبت منه مكان تختبيء فيه لغاية ما القي القبض عليك في نفس المكان . وجاي الان بكل وقاحة وتنكر كل هذه الادلة والقرائن ول ول ول شين وقوي عين " قال حجيت مرتين قال " أكيد حجك كان بدون تصريح .... ههههههههههههههه .
اسعد الدلخ
خذو العلم الاكيد من المحقق اسعد بوند... بمعاينة المطقع وبعد التحليل والتمحيص ونقع البليله بالطاسه اتضح التالي... ..هذا ما هو شاب هذا مصري ومعه صحبه وكمان ابك معهم ثالث يصور ..من كلام المصري وأع بمصيبه بسبب العامل وراح يتنيل بنيله..
ابوبدر
والله وتالله وبالله لو هي بايدي لاخلي صنعاء وميناء الحديدة وكل مناطق الحوثة حقول من نار ☝️
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
بو محمد
اصلا معروف انه الكثير من المشاهير يلبسون شعر طبيعي لكن ما هو شعرهم الطبيعي من خلال تغرية الشعر الطبيعي على فروة الرأس.

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