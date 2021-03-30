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موعد استئناف الرحلات الجوية بين عمان والرياض 

Time منذ 11 دقيقة
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موعد استئناف الرحلات الجوية بين عمان والرياض 

الرياض (صدى):
كشف الطيران العُماني عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن استئناف رحلاته المجدولة بعد غد الخميس، إلى مدينة الرياض بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

 

وأوضح الطيران العُماني أنه ملتزم بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة مع حرصه على دعوة المسافرين على متن رحلاته إلى ارتداء الكمامات في مطارات عُمان.

وكان الطيران العُماني استأنف رحلاته إلى مدينة الدمام في 28 مارس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعيا تربط بين الوجهتين.

الرياض
عمان
الرحلات الجوية

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ظابط نموذج في الأخلاق والتعامل والأداء الاحترافي في عمله مشاء الله عليه
faeiz1122
الله يشفيها ويحفظها لها وين المدرسة ووزارة التعليم عنها ليش مايعطونها اجازة لظروف ابنتها
بوسند
مدخول جسر الملك فهد اكثر من قناة السويس
مهند
دام الحكومة السورية راضية وش دخلنا فيهم
اسعد الدلخ
دحونه واحد..وش المتخلف الي مركب صوت القرآن على المطقع... لااااايجوز... دحونه تو .. اقول للورع ..لعنة الله عليك فقد استحققتها

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