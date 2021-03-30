إلزام الوحدة بسداد 6 ملايين ريال لـ"النصر"

نواف السالم (صدى):
حسمت غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم، قرارها بشأن المبالغ المتبقية من قيمة تعاقدات لاعبين لصالح الفيصلي والنصر.
وقررت الغرفة إلزام إدارة نادي الوحدة بتسديد مبلغ 6 ملايين ريال إلى نادي النصر قيمة إعارة اللاعب المحترف عبدالإله العمري.
كما قررت إلزام نادي الاتفاق بدفع مبلغ 2.5 مليون ريال لصالح نادي الفيصلي، وهو المبلغ المتبقي من قيمة انتقال اللاعب المحترف روجيرو دي اسيس كوتنهو.
كما ألزمت الناديين بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى، مضيفة أن قرارها قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.