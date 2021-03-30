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إلزام الوحدة بسداد 6 ملايين ريال لـ"النصر"

Time منذ 17 دقيقة
Views 999
إلزام الوحدة بسداد 6 ملايين ريال لـ"النصر"

نواف السالم (صدى):
حسمت غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم، قرارها بشأن المبالغ المتبقية من قيمة تعاقدات لاعبين لصالح الفيصلي والنصر.

وقررت الغرفة إلزام إدارة نادي الوحدة بتسديد مبلغ 6 ملايين ريال إلى نادي النصر قيمة إعارة اللاعب المحترف عبدالإله العمري.

كما قررت إلزام نادي الاتفاق بدفع مبلغ 2.5 مليون ريال لصالح نادي الفيصلي، وهو المبلغ المتبقي من قيمة انتقال اللاعب المحترف روجيرو دي اسيس كوتنهو.

كما ألزمت الناديين بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى، مضيفة أن قرارها قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

النصر
الوحدة
الاتفاق
الفيصلي
كرة القدم
عبدالإله العمري

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ظابط نموذج في الأخلاق والتعامل والأداء الاحترافي في عمله مشاء الله عليه
faeiz1122
الله يشفيها ويحفظها لها وين المدرسة ووزارة التعليم عنها ليش مايعطونها اجازة لظروف ابنتها
بوسند
مدخول جسر الملك فهد اكثر من قناة السويس
مهند
دام الحكومة السورية راضية وش دخلنا فيهم
اسعد الدلخ
دحونه واحد..وش المتخلف الي مركب صوت القرآن على المطقع... لااااايجوز... دحونه تو .. اقول للورع ..لعنة الله عليك فقد استحققتها

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