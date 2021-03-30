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الأهلي يلجأ إلى مركز التحكيم لحل أزمته مع الفتح 

Time منذ 20 دقيقة
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الأهلي يلجأ إلى مركز التحكيم لحل أزمته مع الفتح 

ماجد محمد (صدى):
رفض مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، في قضيته مع نادي الفتح، بسبب إحدى الصفقات.

وقررت إدارة الأهلي الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد القرار القاضي بحصول نادي الفتح على 6 ملايين ريال، تمثل قيمة انتقال محمد المجحد لاعب الوسط إلى النادي، وفقا لصحيفة "الرياضية".

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت حكما في مطلع مارس الجاري ضد النادي الأهلي، يقضي بحصول نادي الفتح على 6 ملايين ريال، والتي تمثل قيمة انتقال المجحد، ومهلة 30 يومًا للسداد تنتهي الخميس المقبل.

نادي الفتح
نادي الأهلي
عبدالإله مؤمنة
محمد المجحد

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ظابط نموذج في الأخلاق والتعامل والأداء الاحترافي في عمله مشاء الله عليه
faeiz1122
الله يشفيها ويحفظها لها وين المدرسة ووزارة التعليم عنها ليش مايعطونها اجازة لظروف ابنتها
بوسند
مدخول جسر الملك فهد اكثر من قناة السويس
مهند
دام الحكومة السورية راضية وش دخلنا فيهم
اسعد الدلخ
دحونه واحد..وش المتخلف الي مركب صوت القرآن على المطقع... لااااايجوز... دحونه تو .. اقول للورع ..لعنة الله عليك فقد استحققتها

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