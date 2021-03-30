الأهلي يلجأ إلى مركز التحكيم لحل أزمته مع الفتح 

ماجد محمد (صدى):
رفض مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، في قضيته مع نادي الفتح، بسبب إحدى الصفقات.
وقررت إدارة الأهلي الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد القرار القاضي بحصول نادي الفتح على 6 ملايين ريال، تمثل قيمة انتقال محمد المجحد لاعب الوسط إلى النادي، وفقا لصحيفة "الرياضية".
وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت حكما في مطلع مارس الجاري ضد النادي الأهلي، يقضي بحصول نادي الفتح على 6 ملايين ريال، والتي تمثل قيمة انتقال المجحد، ومهلة 30 يومًا للسداد تنتهي الخميس المقبل.