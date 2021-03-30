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النائب العام يتخذ قرارًا بإنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة

Time منذ ساعة
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النائب العام يتخذ قرارًا بإنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة

الرياض (صدى):
قرر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ - ٢٩) للنيابة العامة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

 

‏وتتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.

 

 

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
النائب العام
السعودية الخضراء
سعود بن عبدالله المعجب

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ظابط نموذج في الأخلاق والتعامل والأداء الاحترافي في عمله مشاء الله عليه
faeiz1122
الله يشفيها ويحفظها لها وين المدرسة ووزارة التعليم عنها ليش مايعطونها اجازة لظروف ابنتها
بوسند
مدخول جسر الملك فهد اكثر من قناة السويس
مهند
دام الحكومة السورية راضية وش دخلنا فيهم
اسعد الدلخ
دحونه واحد..وش المتخلف الي مركب صوت القرآن على المطقع... لااااايجوز... دحونه تو .. اقول للورع ..لعنة الله عليك فقد استحققتها

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