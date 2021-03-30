بالفيديو .. شاب يقتحم سكن وافد ويعتدي عليه منتحلاً شخصية رجل أمن

عادل الحربي (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول عن جريمة اعتداء وضرب وتهديد وافد من قبل شخص انتحل صفة رجل أمن في إحدى مناطق المملكة .
وأظهر الفيديو شاب يقتحم سكن وافد ويقوم بالإعتداء عليه لفظياً وجسدياً وتخريب غرفته بزعم تفتيشها.
كما عاث الرجل بمساعدة آخر في باقي الغرفة ودار الحديث بينهما عن أموال وسيارة بينما كان الوافد مستسلم خشية ً منه بعدما ادعى أنه رجل أمن .
وأثار الفيديو غضب بين المتابعين الذين استنكروا الجريمة وطالبوا بمعاقبة الشاب والتحقيق في الواقعة خاصةً بعدما تخفى المجرم تحت مظلة رجال الأمن .