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بالفيديو.. منع نائب من دخول مجلس الأمة الكويتي

Time منذ 46 دقيقة
Views 999
بالفيديو.. منع نائب من دخول مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشادة كلامية، بين لواء الأمن بمجلس الأمة الكويتي، والنائب بدر الداهوم بعد منعه من دخول المجلس وإبلاغه بإبطال عضويته.

وظهر النائب في الفيديو وهو داخل السيارة ويسأل الضابط هل عندك ورقة رسمية أو شيء رسمي بذلك؟.

ورد عليه الضابط قائلا: “لا ، فقط أوامر من ‎رئيس المجلس ‎مرزوق الغانم ونحن ننفذ الأوامر”ليرد عليه النائب الداهوم قائلاً : ” لم يصلني شيء حول ذلك، وهذا مو بيت مرزوق الغانم” .

وتجمع مجموعة أشخاص ونواب ليحاولوا إقناع الضابط بدخول النائب لكنه أصر على موقفه فسألوه هل منع دخوله بالقوة أم بشكل شفوي ليرد الضابط بأن الأوامر ممنوع الدخول.

نائب
الكويت
مجلس الأمة الكويتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
د. الدلخ له تعليق مهم ..فثبتوه دحونه..
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
هيمو~☃️
💔
هيمو~☃️
طيب ساعدوا المسكينه يمكن تبي مساعدة مالية لعلاج طفلتها

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