بالفيديو.. منع نائب من دخول مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشادة كلامية، بين لواء الأمن بمجلس الأمة الكويتي، والنائب بدر الداهوم بعد منعه من دخول المجلس وإبلاغه بإبطال عضويته.
وظهر النائب في الفيديو وهو داخل السيارة ويسأل الضابط هل عندك ورقة رسمية أو شيء رسمي بذلك؟.
ورد عليه الضابط قائلا: “لا ، فقط أوامر من رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحن ننفذ الأوامر”ليرد عليه النائب الداهوم قائلاً : ” لم يصلني شيء حول ذلك، وهذا مو بيت مرزوق الغانم” .
وتجمع مجموعة أشخاص ونواب ليحاولوا إقناع الضابط بدخول النائب لكنه أصر على موقفه فسألوه هل منع دخوله بالقوة أم بشكل شفوي ليرد الضابط بأن الأوامر ممنوع الدخول.