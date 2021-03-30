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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر شعبان إلا قليلاً ، وعلى ذلك فإن الصيام بعد منتصف شعبان جائز .

وأضاف الشيخ عبد السلام السليمان أن ما جاء في الحديث الشريف أن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا هلال شهر رمضان " فهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء لتعارضه مع الأحاديث الأخرى .

وتابع الشيخ عبد السلام السليمان أنه يجوز لمن عليه أيام قضاء أن يصومها بعد منتصف شعبان وكذلك من اعتاد صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع .

الشيخ عبد السلام السليمان
صيام شعبان
برنامج فتاوى

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
د. الدلخ له تعليق مهم ..فثبتوه دحونه..
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
هيمو~☃️
💔
هيمو~☃️
طيب ساعدوا المسكينه يمكن تبي مساعدة مالية لعلاج طفلتها

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