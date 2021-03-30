بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان .
وقال الشيخ عبد السلام السليمان في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر شعبان إلا قليلاً ، وعلى ذلك فإن الصيام بعد منتصف شعبان جائز .
وأضاف الشيخ عبد السلام السليمان أن ما جاء في الحديث الشريف أن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا هلال شهر رمضان " فهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء لتعارضه مع الأحاديث الأخرى .
وتابع الشيخ عبد السلام السليمان أنه يجوز لمن عليه أيام قضاء أن يصومها بعد منتصف شعبان وكذلك من اعتاد صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع .