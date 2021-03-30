سلطنة عُمان تؤكد التزامها بالعمل مع المملكة بشأن الأزمة في اليمن

مسقط (صدى):
أكدت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، على أن سلطنة عُمان ملتزمة بالعمل مع المملكة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وقالت الوكالة: "امتثالا للأوامر السامية لحضرة السلطان هيثم بن طارق فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأشارت إلى أن "السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".