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سلطنة عُمان تؤكد التزامها بالعمل مع المملكة بشأن الأزمة في اليمن

Time منذ ساعة
Views 1070
سلطنة عُمان تؤكد التزامها بالعمل مع المملكة بشأن الأزمة في اليمن

مسقط (صدى):
أكدت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، على أن سلطنة عُمان ملتزمة بالعمل مع المملكة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقالت الوكالة: "امتثالا للأوامر السامية لحضرة السلطان هيثم بن طارق فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

وأشارت إلى أن "السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".

 

اليمن
عمان
سلطنة عمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
د. الدلخ له تعليق مهم ..فثبتوه دحونه..
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
هيمو~☃️
💔
هيمو~☃️
طيب ساعدوا المسكينه يمكن تبي مساعدة مالية لعلاج طفلتها

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