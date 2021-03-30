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"التأمينات" تصدر تنبيهًا لأصحاب العمل بشأن بيانات أجر العامل غير السعودي

Time منذ ساعة
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"التأمينات" تصدر تنبيهًا لأصحاب العمل بشأن بيانات أجر العامل غير السعودي

الرياض (صدى):
وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

وقالت التأمينات "أنه نظراً لعدم استكمال أصحاب العمل بيانات الأجر للعامل غير السعودي في بعض المنشآت فقد تم منح أصحاب العمل مهلة لاستكمال بيانات أجر العاملين غير السعوديين الذين يعملون لديهم، ولم يتم استكمال بياناتهم وفق مهلة التسجيل النظامية".

وأضافت أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م، لافتةً إلى أن تحديث بيانات الأجر تشمل من هم على رأس العمل أو من انتهت علاقتهم التعاقدية.

وأوضحت الخطوات التي يمكن لصاحب العمل من خلالها إكمال بيانات العامل غير السعودي، مشيرة إلى أنه يكون ذلك عبر الدخول إلى حساب المنشأة من خلال موقع التأمينات الإلكتروني هنا واختيار رابط اكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آليا وتحديد المشترك ومن ثم إكمال بياناته، والتي تتضمن تحديد الأجر، والمسمى الوظيفي، ومعلومات التواصل.

التأمينات الاجتماعية
أصحاب العمل
أجر العامل

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
د. الدلخ له تعليق مهم ..فثبتوه دحونه..
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
هيمو~☃️
💔
هيمو~☃️
طيب ساعدوا المسكينه يمكن تبي مساعدة مالية لعلاج طفلتها

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