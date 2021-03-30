مستشار الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بالسعي لفتح مطار صنعاء بهدف نقل السلاح

فهمي محمد (صدى):
أكد عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، على أن ميليشيات الحوثي أثبتت بوضوح أنهم لا يريدون فتح مطار صنعاء، إذا كان فتحه لا يحقق لهم أهداف يسعون إليها، وهي في الأساس نقل السلاح.
و كانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت أن استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في مأرب تهديد لملايين المدنيين، مشددا على أن التصعيد العسكري الحوثي ضد مأرب يهدد آلاف الأسر النازحة.
وكشفت مصادر محلية عن مقتل وجرح 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي وسط الأحياء السكنية بمدينة مأرب، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مدينة مأرب في الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وسقط في حي سكني مسببا قتلى وجرحى.