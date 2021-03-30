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مستشار الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بالسعي لفتح مطار صنعاء بهدف نقل السلاح

Time منذ 25 دقيقة
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مستشار الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بالسعي لفتح مطار صنعاء بهدف نقل السلاح

فهمي محمد (صدى):
أكد عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، على أن ميليشيات الحوثي أثبتت بوضوح أنهم لا يريدون فتح مطار صنعاء، إذا كان فتحه لا يحقق لهم أهداف يسعون إليها، وهي في الأساس نقل السلاح.

و كانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت أن استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في مأرب تهديد لملايين المدنيين، مشددا على أن التصعيد العسكري الحوثي ضد مأرب يهدد آلاف الأسر النازحة.

وكشفت مصادر محلية عن مقتل وجرح 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ باليستي حوثي وسط الأحياء السكنية بمدينة مأرب، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مدينة مأرب في الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وسقط في حي سكني مسببا قتلى وجرحى.

اليمن
الرئيس اليمني
مطار صنعاء
عبد الملك المخلافي

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
يعني نرجع لأيام زمان ... ناقصها ملف اخضر .... لماذا ياإدارة المرور الناس بدئت تقضي جميع أعمالها ( اونلاين ) وأنتم ...!!!!!!!!!!!!
ريح المسك
الهلال يفضح نفسه من حيث لا يشعر وتظهر حقيقته البغيضة
دكتور رايق بن فايق
الفقر مشكلة كبرى والعياذ بالله يؤدي إلى قطع الأرحام والجرائم بشتى أنواعها والدليل ما يحدث بين هذه الأم والابن مع الأسف
ريح المسك
هذا يثبت إن نجل خميس العويران صادق وأن عمه كاذب وأن التصريح صحيح لكنه ما يدري أنه يصرح لصحفي حتى يغير أقواله وبمجرد الهلال نفاقا
وافي
نمسي بنظام ونصبح بنظام المواطن حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل اللهم فرجك القريب

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