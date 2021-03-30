الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حكم قضاء أيام الإفطار من رمضان في الأيام الأخيرة من شعبان

Time منذ 50 دقيقة
Views 1100
بالفيديو.. حكم قضاء أيام الإفطار من رمضان في الأيام الأخيرة من شعبان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأيام الأخيرة من شعبان. أوقبلها، مشيرًا إلى أنه لا يلزم التتابع في قضاء صوم رمضان.

وقال الشيخ خلال حديثه في برنامج" فتاوي " لايلزم التتابع في قضاء صوم رمضان ولكن بعض أهل العلم قالوا أنه من الأفضل أن يكون الصيام متتابع، ولو صامه متفرقًا فلا حرج في ذلك.

وأضاف : أن من كان لديه أيام من رمضان سواء امرأة أو رجل فعليه أن يبادر بالصيام وقضاء ما عليه من أيام، والحامل أو المرضع فيجوز لها أن تؤجل الصيام ولا حرج عليها أن تؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان.

شعبان، رمضان، الشيخ السليمان

شهر رمضان
رمضان
هيئة كبار العلماء
شعبان
الشيخ عبدالسلام السليمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
د. الدلخ له تعليق مهم ..فثبتوه دحونه..
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
مواطن
نشكر الاحوال المدنيه على هذي الجهود الجباره كل يوم شي جديد تسهيل على المواطن والمقيم اتمنى جميع القطاعات تحذو حذو الاحوال المدنيه
هيمو~☃️
💔
هيمو~☃️
طيب ساعدوا المسكينه يمكن تبي مساعدة مالية لعلاج طفلتها

أخر الأخبار

النائب العام يتخذ قرارًا بإنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة
النائب العام يتخذ قرارًا بإنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة
Time منذ 3 دقائق Views 1091
وزير الخارجية: إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا ‎
وزير الخارجية: إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا ‎
Time منذ 5 دقائق Views 1168
السيسي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب
السيسي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب
Time منذ 10 دقائق Views 1313
الجبير: مبادرات ولي العهد تساهم في صون البيئة وحماية الكوكب
الجبير: مبادرات ولي العهد تساهم في صون البيئة وحماية الكوكب
Time منذ 26 دقيقة Views 1344
شاهد.. اعتداء مواطن تركي على امرأة في الطريق العام
شاهد.. اعتداء مواطن تركي على امرأة في الطريق العام
Time منذ 34 دقيقة Views 531
«الصحة»: تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1819
بالفيديو.. منع نائب من دخول مجلس الأمة الكويتي
بالفيديو.. منع نائب من دخول مجلس الأمة الكويتي
Time منذ 45 دقيقة Views 1702
بالفيديو.. حكم قضاء أيام الإفطار من رمضان في الأيام الأخيرة من شعبان
بالفيديو.. حكم قضاء أيام الإفطار من رمضان في الأيام الأخيرة من شعبان
Time منذ 50 دقيقة Views 1624
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مخلفات بالرياض
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مخلفات بالرياض
Time منذ 55 دقيقة Views 1730
رد فعل مثير من الأهالي تجاه فتاة تعرضت للاغتصاب
رد فعل مثير من الأهالي تجاه فتاة تعرضت للاغتصاب
Time منذ ساعة Views 886