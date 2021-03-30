بالفيديو.. حكم قضاء أيام الإفطار من رمضان في الأيام الأخيرة من شعبان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأيام الأخيرة من شعبان. أوقبلها، مشيرًا إلى أنه لا يلزم التتابع في قضاء صوم رمضان.
وقال الشيخ خلال حديثه في برنامج" فتاوي " لايلزم التتابع في قضاء صوم رمضان ولكن بعض أهل العلم قالوا أنه من الأفضل أن يكون الصيام متتابع، ولو صامه متفرقًا فلا حرج في ذلك.
وأضاف : أن من كان لديه أيام من رمضان سواء امرأة أو رجل فعليه أن يبادر بالصيام وقضاء ما عليه من أيام، والحامل أو المرضع فيجوز لها أن تؤجل الصيام ولا حرج عليها أن تؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان.
شعبان، رمضان، الشيخ السليمان