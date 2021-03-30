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فيزا تستعد للسماح بتسويات الدفع باستخدام العملة المشفرة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1095
فيزا تستعد للسماح بتسويات الدفع باستخدام العملة المشفرة

وكالات (صدى):
تستمر بطاقات الائتمان الرئيسية في احتضان العملات الرقمية المشفرة، وذلك بسماحها ولأول مرة بإبرام المعاملات عن طريقها.

وأوضحت فيزا أحد أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر “كريبتو دوت كوم، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

وتنوي فيزا من خلال ذلك القرار إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها، وستربط سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتخطط فيزا من خلال تلك الخطوة، تبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام المحفظة الرقمية المشفرة.

بطاقات الائتمان
فيزا
العملات الرقمية المشفرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
يعني نرجع لأيام زمان ... ناقصها ملف اخضر .... لماذا ياإدارة المرور الناس بدئت تقضي جميع أعمالها ( اونلاين ) وأنتم ...!!!!!!!!!!!!
ريح المسك
الهلال يفضح نفسه من حيث لا يشعر وتظهر حقيقته البغيضة
دكتور رايق بن فايق
الفقر مشكلة كبرى والعياذ بالله يؤدي إلى قطع الأرحام والجرائم بشتى أنواعها والدليل ما يحدث بين هذه الأم والابن مع الأسف
ريح المسك
هذا يثبت إن نجل خميس العويران صادق وأن عمه كاذب وأن التصريح صحيح لكنه ما يدري أنه يصرح لصحفي حتى يغير أقواله وبمجرد الهلال نفاقا
وافي
نمسي بنظام ونصبح بنظام المواطن حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل اللهم فرجك القريب

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