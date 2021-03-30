فيزا تستعد للسماح بتسويات الدفع باستخدام العملة المشفرة

وكالات (صدى):
تستمر بطاقات الائتمان الرئيسية في احتضان العملات الرقمية المشفرة، وذلك بسماحها ولأول مرة بإبرام المعاملات عن طريقها.
وأوضحت فيزا أحد أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر “كريبتو دوت كوم، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.
وتنوي فيزا من خلال ذلك القرار إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها، وستربط سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.
وتخطط فيزا من خلال تلك الخطوة، تبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام المحفظة الرقمية المشفرة.