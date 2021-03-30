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معلمة بالطائف تواصل شرح الدروس لطالباتها من غرفة ابنتها بمستشفى الأطفال

Time منذ ساعة
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معلمة بالطائف تواصل شرح الدروس لطالباتها من غرفة ابنتها بمستشفى الأطفال

 بدرية المالكي (صدى):
رغم الظروف الصحية لابنتها ذات السبعة شهور، وملازمتها السرير الأبيض بمستشفى الأطفال بالطائف, إلا أن المعلمة هدى الثبيتي حرصت على أداء رسالتها, ومواصلة شرح دروس مادة العلوم لطالباتها بالصف السادس, وإنهاء المنهج الدراسي دون توقف.

وبينت المعلمة هدى إحدى منسوبات الابتدائية الرابعة بالطائف أن قائدة المدرسة وزميلاتها المعلمات تجاوبن مع ظرفها الراهن, وبادرن بالتعاون معها, وتقدير الوضع الصحي لابنتها و مرافقتها لها بالمستشفى, إلا أنها آثرت أن تتولى متابعة تدريس مادتها بنفسها, والاطمئنان على بناتها الطالبات.

من جانبه، ثمن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ماقدمته المعلمة من عمل إنساني, يحمل في طياته معاني  جليلة, من تحمل الأمانة, واستشعار المسؤولية, والتواصل الإيجابي مع الطالبات, مقدمًا للمعلمة وأسرتها الكريمة الشكر والتقدير, والدعاء الصادق للطفلة، سائلاً المولى الشفاء العاجل لها.

وأشادت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي بعمل المعلمة وجهودها المبذولة, وتواصلها الفاعل مع طالباتها عن بعد, مضيفة أنه على الرغم من الوضع الصحي لابنة المعلمة إلا أن ذلك لم يثنها عن استشعار المسؤولية، وأداء الأمانة, والحرص على متابعة طالباتها عن بعد, مقدمة الشكر والتقدير لها وصادق الدعوات لابنتها.

الطائف
معلمة
الدروس
مستشفى الأطفال بالطائف
السرير الأبيض

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 2967
منذ ساعة
كان الله في عونها والله يشفى بنتها ويشفى مرضانا ومرضي المسلمين
أبو رياض الحربي
أبو رياض الحربي عدد التعليقات : 79
منذ ساعة
اسال الله رب العرش العظيم ان يشفي ابنتك عاجل غير اجل

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
يعني نرجع لأيام زمان ... ناقصها ملف اخضر .... لماذا ياإدارة المرور الناس بدئت تقضي جميع أعمالها ( اونلاين ) وأنتم ...!!!!!!!!!!!!
ريح المسك
الهلال يفضح نفسه من حيث لا يشعر وتظهر حقيقته البغيضة
دكتور رايق بن فايق
الفقر مشكلة كبرى والعياذ بالله يؤدي إلى قطع الأرحام والجرائم بشتى أنواعها والدليل ما يحدث بين هذه الأم والابن مع الأسف
ريح المسك
هذا يثبت إن نجل خميس العويران صادق وأن عمه كاذب وأن التصريح صحيح لكنه ما يدري أنه يصرح لصحفي حتى يغير أقواله وبمجرد الهلال نفاقا
وافي
نمسي بنظام ونصبح بنظام المواطن حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل اللهم فرجك القريب

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