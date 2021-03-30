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إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا

Time منذ ساعة
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إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يوماً 405 مسجداً تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة مسجدين في منطقة مكة المكرمة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الباحة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الرياض بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 2967
منذ 56 دقيقة
يارب سترك وعفوك ورضاك والجنة

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
يعني نرجع لأيام زمان ... ناقصها ملف اخضر .... لماذا ياإدارة المرور الناس بدئت تقضي جميع أعمالها ( اونلاين ) وأنتم ...!!!!!!!!!!!!
ريح المسك
الهلال يفضح نفسه من حيث لا يشعر وتظهر حقيقته البغيضة
دكتور رايق بن فايق
الفقر مشكلة كبرى والعياذ بالله يؤدي إلى قطع الأرحام والجرائم بشتى أنواعها والدليل ما يحدث بين هذه الأم والابن مع الأسف
ريح المسك
هذا يثبت إن نجل خميس العويران صادق وأن عمه كاذب وأن التصريح صحيح لكنه ما يدري أنه يصرح لصحفي حتى يغير أقواله وبمجرد الهلال نفاقا
وافي
نمسي بنظام ونصبح بنظام المواطن حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل اللهم فرجك القريب

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