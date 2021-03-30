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«الأحوال المدنية» توضح خطوات تعديل البيانات في السجل

Time منذ ساعة
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«الأحوال المدنية» توضح خطوات تعديل البيانات في السجل

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عن 5 خطوات لتعديل البيانات في السجل المدني، لافتة إلى أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني تتمثل في تعديل المؤهل الدراسي، وتصحيح الحالة الاجتماعية، ووربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الأحوال المدنية أن طريقة الاستفادة من الخدمات تتمثل في تسجيل الدخول في حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار خدمات من أيقونة خدماتي، واختيار الأحوال المدنية.

وقالت الوكالة، أن بعد ذلك يتم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية ثم الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

 

الأحوال المدنية
السجل المدني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
يعني نرجع لأيام زمان ... ناقصها ملف اخضر .... لماذا ياإدارة المرور الناس بدئت تقضي جميع أعمالها ( اونلاين ) وأنتم ...!!!!!!!!!!!!
ريح المسك
الهلال يفضح نفسه من حيث لا يشعر وتظهر حقيقته البغيضة
دكتور رايق بن فايق
الفقر مشكلة كبرى والعياذ بالله يؤدي إلى قطع الأرحام والجرائم بشتى أنواعها والدليل ما يحدث بين هذه الأم والابن مع الأسف
ريح المسك
هذا يثبت إن نجل خميس العويران صادق وأن عمه كاذب وأن التصريح صحيح لكنه ما يدري أنه يصرح لصحفي حتى يغير أقواله وبمجرد الهلال نفاقا
وافي
نمسي بنظام ونصبح بنظام المواطن حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل اللهم فرجك القريب

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