«الأحوال المدنية» توضح خطوات تعديل البيانات في السجل

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عن 5 خطوات لتعديل البيانات في السجل المدني، لافتة إلى أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني تتمثل في تعديل المؤهل الدراسي، وتصحيح الحالة الاجتماعية، ووربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.
وأوضحت الأحوال المدنية أن طريقة الاستفادة من الخدمات تتمثل في تسجيل الدخول في حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار خدمات من أيقونة خدماتي، واختيار الأحوال المدنية.
وقالت الوكالة، أن بعد ذلك يتم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية ثم الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.