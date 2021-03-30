بالصور.. عراك وتشابك بالأيدي داخل مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وسائل إعلام، عن اندلاع شجار وتشابك بالأيدي داخل قاعة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تشابك بالأيدي بين سلمان الحليلة وصالح الشلاحي.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن النائب الأول قال للنواب «ما فيكم رجال» مما أثار حفيظة البعض، واضطر رئيس المجلس على اثرها رفع الجلسة ربع ساعة.
ومن جانبها، أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، فى بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتى العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا؛ حيث كان أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر فى 24 ینایر الماضى، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.