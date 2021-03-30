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مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في مأرب

Time منذ 42 دقيقة
Views 1100
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أطلقت الميلشيات الحوثية اليوم الثلاثاء صاروخ باليستي على الأحياء السكنية في مأرب .

وأسفر الإعتداء الحوثي عن مقتل مدني وإصابة 6 أشخاص آخرين ، وفقاً للعربية .

 

مأرب
صاروخ باليستي
الميلشيات الحوثية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الشيخ يتكلم عن منع الصبغه لوصول الماء الي الجلد و لحية مصبوغه بالزفت والقار.
ع. س. ع
حتى لو عاد،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه سمعني صياحك لأنة طرب 💪💪
ابوحنين
اهم شيء وعوك وعلموك وطلعوك وانتهي الموضوع لو غيرك ورجال او حرمه غير مشهوره كانت راحت وراء الشمس لكن انت وجمالك ونعومتك وعلاقتك سامحوك
kkkk
ياكثر هياطه شكله فقراوي
kkkk
السيسي له سبوع قاعد يطاقع القاطره الهولنديه جات و خلال ساعات انقذت الموقف

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