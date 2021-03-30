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بالفيديو.. الطفلة شيهانة تعلم ياسر القحطاني طريقة إطعام الصقور بشكل طريف

Time منذ ساعة
Views 1300
بالفيديو.. الطفلة شيهانة تعلم ياسر القحطاني طريقة إطعام الصقور بشكل طريف

ماجد محمد (صدى):
ظهر لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، في إحدى حلقات برنامجه الجديد "نجوم صغار" مع الطفلة شيهانة مروضة الصقور، في حلقة مليئة بالمرح واللقطات العفوية.

وقامت شيهانة في الحلقة بتعليم القحطاني كيف كيفية إطعام الصقر الخاص بها؛ حيث ساعدته بارتداء القفاز ووضعت له قطعة لحم وكشفت له عن بعض العبارات التي تجعل الصقر يتناول الطعام من يده.

وأمسك ياسر القحطاني بقطعة من اللحم وأخذ ينادي الصقر بكلمات "يه يه أب سارة سارة"؛ وبالفعل نجح القحطاني في هذه المهمة؛ حيث أتى الصقر وأخذ يتناول اللحم فوق يده.

ومن جانبه، علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على الحلقة الطريفة للقحطاني مع الطفلة شيهانة، قائلًا: "برنامج جميل وقريب للقلب، دام تألقك يابو عبدالعزيز ".

 

ياسر القحطاني
شيهانة
الصقور
نجوم صغار

التعليقات

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أحدث التعليقات

زا
الشيخ يتكلم عن منع الصبغه لوصول الماء الي الجلد و لحية مصبوغه بالزفت والقار.
ع. س. ع
حتى لو عاد،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه سمعني صياحك لأنة طرب 💪💪
ابوحنين
اهم شيء وعوك وعلموك وطلعوك وانتهي الموضوع لو غيرك ورجال او حرمه غير مشهوره كانت راحت وراء الشمس لكن انت وجمالك ونعومتك وعلاقتك سامحوك
kkkk
ياكثر هياطه شكله فقراوي
kkkk
السيسي له سبوع قاعد يطاقع القاطره الهولنديه جات و خلال ساعات انقذت الموقف

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