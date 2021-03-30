إهدار 15 مليون ريال لتنفيذ طريق في أرض يقطنها مواطن واحد !

مكة المكرمة (صدى):
في واقعة مثيرة للجدل ، كشف مواطن عن إهدار للمال العام بعد الشروع في تنفيذ طريق لمنحة أرض بالعاصمة المقدسة بتكلفة 15 مليون ريال ولا يستفيد منها إلا منزل مواطن واحد .
وعلى الفور ، تفاعل المجلس البلدي بمكة المكرمة مع ملاحظة المواطن التي قادت لهذا الإهدار حيث تم معاينة موقع الطريق والأعمال التي تتم به من تكسير وشق جبال وتبين أن تكلفتها تصل بالفعل إلى 15 مليون ريال ، وفقاً لصحيفة " مكة " .
كما استنكر عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي هذه الواقعة مؤكداً أنه سيتم العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأوضح فهد الروقي أن المجلس البلدي لا يعترض على توصيل طريق لمواطن لكن كان الأفضل تعويضه بمنحة أرض في مخطط آخر وصرف تكاليف الطريق في أحياء أشد حاجة مع زيادة السكان كمخطط الخضراء الذي يطالب فيه أكثر من 30 مواطن بعمل طرق وغيرها من المخططات.