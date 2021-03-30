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إهدار 15 مليون ريال لتنفيذ طريق في أرض يقطنها مواطن واحد !

Time منذ ساعة
Views 2494
إهدار 15 مليون ريال لتنفيذ طريق في أرض يقطنها مواطن واحد !

مكة المكرمة (صدى):
في واقعة مثيرة للجدل ، كشف مواطن عن إهدار للمال العام بعد الشروع في تنفيذ طريق لمنحة أرض بالعاصمة المقدسة بتكلفة 15 مليون ريال ولا يستفيد منها إلا منزل مواطن واحد .

وعلى الفور ، تفاعل المجلس البلدي بمكة المكرمة مع ملاحظة المواطن التي قادت لهذا الإهدار حيث تم معاينة موقع الطريق والأعمال التي تتم به من تكسير وشق جبال وتبين أن تكلفتها تصل بالفعل إلى 15 مليون ريال ، وفقاً لصحيفة " مكة " .

كما استنكر عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي هذه الواقعة مؤكداً أنه سيتم العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأوضح فهد الروقي أن المجلس البلدي لا يعترض على توصيل طريق لمواطن لكن كان الأفضل تعويضه بمنحة أرض في مخطط آخر وصرف تكاليف الطريق في أحياء أشد حاجة مع زيادة السكان كمخطط الخضراء الذي يطالب فيه أكثر من 30 مواطن بعمل طرق وغيرها من المخططات.

 

العاصمة المقدسة
المجلس البلدي بمكة المكرمة
مخطط الخضراء

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66704
منذ 30 دقيقة
رجل من اوروبا يسأل شخص عربي،،
الأوربي :كيف تتم عمليات سرقات المشاريع عندكم¿¿¿¿¿¿¿¿!
العربي :شايف المشروع هذااااك الي هناك😊
الأوربي :وين مني شايف شي 🧐
العربي:عليك نووووور هذا للحين مكلف ٩٩مليون 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

زا
الشيخ يتكلم عن منع الصبغه لوصول الماء الي الجلد و لحية مصبوغه بالزفت والقار.
ع. س. ع
حتى لو عاد،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه سمعني صياحك لأنة طرب 💪💪
ابوحنين
اهم شيء وعوك وعلموك وطلعوك وانتهي الموضوع لو غيرك ورجال او حرمه غير مشهوره كانت راحت وراء الشمس لكن انت وجمالك ونعومتك وعلاقتك سامحوك
kkkk
ياكثر هياطه شكله فقراوي
kkkk
السيسي له سبوع قاعد يطاقع القاطره الهولنديه جات و خلال ساعات انقذت الموقف

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