ترامب يطلق موقعًا إلكترونيًا لمؤيديه

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تدشين موقعا إلكترونيا رسميا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.
وتشمل الصفحة الرئيسية لموقع: من هنـــــا صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.
ويوجد بالصفحة الرئيسية عبارة "مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا"، فيما يضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته.
ويشمل ذلك أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا، فيما كان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020، قد صرح في مقابلة إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.