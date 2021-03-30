إیاتا: مفاوضات لربط الجواز والشھادات الصحیة بالسفر

علي القحطاني (صدى):
أعلن الإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" عن مفاوضات قائمة بين "اياتا" ووزارة الصحة لربط الشهادات الرقمية الصحية للمسافرين مع منصة "اياتا" لإدارة وثائق السفر.
وأشارت "اياتا" أيضا أن الإصدار الأول من المنصة سيكون جاهزًا خلال أيام، حيث هنا ناك أكثر من 30 شركة یتم جدولتھا الآن، تمھیدا للاختبار.
ويأتي ذلك لتوفیر الطریقة المثلى والسلیمة، والتي توفر مصداقیة وصحة المعلومات الصحیة للمسافرین حتى یتثنى للحكومات الاعتماد علیھا كوسیلة شفافة لتخفیض إجراءات منع السفر أو الحجر الصحي والسماح لمواطنین الدول بالسفر.