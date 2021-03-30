شاهد.. مراسل الحدث محمد العرب على السرير الأبيض ويوصي بالوقوف جانب مأرب

الرياض (صدى):
ظهر مراسل الحدث محمد العرب خلال مقطع فيديو من داخل مستشفى الحرس الوطني بالرياض ، يدعو الدول العربية الوقوف بجانب مأرب واليمن في حربها ضد مليشيا الحوثي.
وقال محمد العرب خلال الفيديو : " لست نادما على أي شيء فعلته، وأعتقد مافعلته لايخالف شرع الله، ما يؤلمني أن مأرب تقاتل نيابة عن كل العرب وانا لست هنالك، أوصيكم بمأرب خيرا، هذه المدينة الشامخة الصامدة مثل أهلها يجب أن تبقى نبراسا٠
وفي وقت سابق أعلن المراسل الحربي أن المرحلة الثانية من علاجه ستنطلق اليوم، داخل مستشفى الحرس الوطني بالرياض.