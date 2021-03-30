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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين

Time منذ 32 دقيقة
Views 1180
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين

الجبيل الصناعية (صدى):
أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل خدمة تعديل بيانات الرخص التجارية إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية "شامل".

وأوضحت الهيئة الملكية أن الخدمة تضم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين التي تأتي ضمن مبادراتها الهادفة إلى تطوير وتيسير الإجراءات على المستفيدين للإسراع بتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط إجراءاتها من خلال الأتمتة الشاملة والتكامل مع الجهات الأخرى، وتسهيل إجراءات الرخص التجارية، وبناء جسور من الثقة بين الهيئة الملكية والمستثمرين لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن خدمة تعديل البيانات تشمل تعديل الرخص التجارية للمستثمرين، تقديم طلب تعديل الرخصة التجارية للأنشطة كافة وطباعتها بعد الانتهاء دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الملكية وذلك بهدف تسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وتحسين تجربة المستفيدين.

الهيئة الملكية بالجبيل
الرخص التجارية
شامل

التعليقات

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله المستعان .... اسأل الله ان يرفع عنا هذه الغمة
دردبيل #
الهرجه واضحه خروج العم يأكد ان كلام ولد خميس صحيح اجل صحفي مجهول والله عيب كان طلع الهلال ببيان رسمي وكذب الاتهام اذا انهم صادقين
فيصل
نجل خميس العويران ابخص واقرب لوالده
fares
العلم عند الله انه راق ونصيب في نفس الوقت وحسب نوع الصيد اللي تجيه
fares
وحوش ليسو ببشر

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