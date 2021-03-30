وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عن توفر 7 وظائف إدارية لحملة الثانوية والبكالوريوس مع توفر الخبرة.
وأوضح البنك إن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول أول أبحاث العملاء الرقمية - الرياض (Senior Officer Digital Customer Research): المتطلبات: بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل الأعمال أو تحليل المنتجات، فيما الوصف الوظيفي: دعم البرامج الاستراتيجية في البنك من خلال أنشطة البحث والتحليل واختبار تجارب المستخدمين.
وقال البنك أنه يحتاج إلي: مدير إنتاج - الرياض (Product Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير الأعمال والتسويق أو إدارة البطاقات البنكية، والوصف الوظيفي: تطوير المنتجات الجديدة والحالية والتطبيقات الإبداعية في مجال البطاقة وضمان تحقيق أهداف المبيعات.
وتشمل الوظائف رئيس قسم التقارير المالية والمحاسبة - الرياض (Head of Financial Reporting & Accounting): المتطلبات: ماجستير (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة في القطاع البنكي، الوصف الوظيفي: مسؤول عن إعداد التقارير المالية الداخلية والخارجية وتقديمها إلى المدير المالي وضمان الرقابة ودقة البيانات المالية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس قسم الضرائب والزكاة - الرياض (Head of Tax & Zakat): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه ويفضل شهادة مهنية في مجال ضريبة القيمة المضافة، الوصف الوظيفي: تصميم وتطوير وتقديم استراتيجية الضرائب وإعداد مدفوعات الزكاة والضريبة وتقديم التقارير الشهرية للهيئة والإدارة.
واشترط البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، إجادة استخدام برامج الحاسب الآساسية وبرامج الأوفيس، مهارات عالية في التواصل وخدمة العملاء، فيما يببدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/8/17هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:
1- مسؤول أول أبحاث العملاء الرقمية - الرياض من هنــــــــــــــا .
2- مدير إنتاج - الرياض من هنــــــــــــا .
3- رئيس قسم الضرائب والزكاة - الرياض من هنــــــــــــا .
4- رئيس قسم التقارير المالية والمحاسبة - الرياض من هنــــــــــــا .