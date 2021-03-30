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وزير الداخلية يدشن حسابه على "تويتر"

Time منذ ساعة
Views 1524
وزير الداخلية يدشن حسابه على "تويتر"

الرياض (صدى):
دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم الثلاثاء حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وحظي الحساب بعد ساعات قليلة من تدشينه صباح اليوم بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين.

 

وزارة الداخلية
تويتر
وزير الداخلية
الأمير عبد العزيز بن سعود

التعليقات

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله المستعان .... اسأل الله ان يرفع عنا هذه الغمة
دردبيل #
الهرجه واضحه خروج العم يأكد ان كلام ولد خميس صحيح اجل صحفي مجهول والله عيب كان طلع الهلال ببيان رسمي وكذب الاتهام اذا انهم صادقين
فيصل
نجل خميس العويران ابخص واقرب لوالده
fares
العلم عند الله انه راق ونصيب في نفس الوقت وحسب نوع الصيد اللي تجيه
fares
وحوش ليسو ببشر

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