الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
أدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة.
ويأتي ذلك وفقًا للمادة (91) من الدستور الكويتي، والذي ينص على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
في 24 يناير الماض أصدر سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وفي الثاني من مارس الجاري أصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.