وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية بمدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي موارد بشرية أول: درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي موارد بشرية ثاني: درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشار المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي موارد بشرية أول من هنــــــــــــا .
2- أخصائي موارد بشرية ثاني من هنـــــــــا .