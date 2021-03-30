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وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

Time منذ 41 دقيقة
Views 1300
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي موارد بشرية أول: درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي موارد بشرية ثاني: درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأشار المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائي موارد بشرية أول من هنــــــــــــا .

2- أخصائي موارد بشرية ثاني من هنـــــــــا .

وظائف
الرياض
مستشفى قوى الأمن

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يا شماتة أبله طازة *** هههههههههههههه
فهدراكان
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
رااايق
هذا مثل بعض الحريم أول ما تعلمن السواقة عندنا بس بنسب متفاوته بينهن *** ههههههههه
fares
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسكنهم مساكنهم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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