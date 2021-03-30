وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي استقطاب مواهب : بكالوريوس، ويفضل ماجيستير في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
2- أخصائي أول التفتيش : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في "القانون ، المالية ، المحاسبة " ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام .
3- أخصائي عمليات المصارف : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في المالية ، المحاسبة ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
4- مدير إدارة عمليات المصارف : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في المالية ، المحاسبة، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات .
وأكت الهيئة العامة للأوقاف أن الوظائف توفر تأمين طبي يغطي آباء الموظفين ، تعليم أطفال ، خصومات حصرية للموظفين ، برامج تدريبية وخطة نمو مهني .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــا و هنــــــا و هنـــــــــا و هنــــــــا .