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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

Time منذ ساعة
Views 1300
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي استقطاب مواهب : بكالوريوس، ويفضل ماجيستير في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

2- أخصائي أول التفتيش : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في "القانون ، المالية ، المحاسبة " ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام .

3- أخصائي عمليات المصارف : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في المالية ، المحاسبة ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

4- مدير إدارة عمليات المصارف : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في المالية ، المحاسبة، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات .

وأكت الهيئة العامة للأوقاف أن الوظائف توفر تأمين طبي يغطي آباء الموظفين ، تعليم أطفال ، خصومات حصرية للموظفين ، برامج تدريبية وخطة نمو مهني .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــا و هنــــــا و هنـــــــــا  و هنــــــــا .

وظائف
الهيئة العامة للأوقاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يا شماتة أبله طازة *** هههههههههههههه
فهدراكان
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
رااايق
هذا مثل بعض الحريم أول ما تعلمن السواقة عندنا بس بنسب متفاوته بينهن *** ههههههههه
fares
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسكنهم مساكنهم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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