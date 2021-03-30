شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهاجم رئيس دولة وتصفه بـ«الوقح»

وكالات (صدى):
هاجمت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، سلوك رئيس كوريا الجنوبية ووصفته بـ"الوقح"، بعد تصريحاته بشأن تجربة الشمال الصاروخية الأخيرة.
وذكرت شقيقة كيم مواقف الرئيس الجنوبي مون جيه-إن الذي اعتبر أن "تجربة إطلاق الصواريخ الباليستية التي أجراها معهد علوم الدفاع في الجنوب هي من أجل السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية، أما تجربة أكاديمية علوم الدفاع الصاروخية في الشمال هي أمر غير مرغوب فيه وتثير قلقا بين الناس في الجنوب وتسمم أجواء الحوار".
وصرحت كيم يو-جونغ بأنها لا تستطيع إخفاء دهشتها من وقاحة مثل هذا السلوك غير المنطقي وهو بالضبط نفس المنطق الشبيه بمنطق العصابات الأمريكي الذي يلوم حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وتهديدا للمجتمع الدولي.