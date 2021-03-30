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تحقيق أممي يحمّل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن

Time منذ ساعة
Views 1070
تحقيق أممي يحمّل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
كشف تحقيق أممي أن ميليشيا الحوثي، مسؤولة عن الهجوم على مطار عدن في ديسمبر الماضي.

وأشار التحقيق إلى أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة، مضيفا أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة اليمنية.

وأكد على أن استهداف الحوثي لمطار عدن انتهاك لقواعد القانون الدولي والإنساني، حيث كانت روسيا عارضت نشر التقرير الذي يحمّل الحوثيين مسؤولية استهداف مطار عدن.

وكانت مصادر قد أفادت باكتشاف بطلان أدلة لجنة الخبراء الأممية بشأن اتهامها للشرعية في اليمن، حيث أن لجنة الخبراء الأممية لم يكن لديها أدلة على اتهام الشرعية في اليمن بالفساد، وفقا لـ قناة "العربية ".

 

الحوثيين
مطار عدن
تحقيق أممي

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 408
منذ 52 دقيقة
طيب وبعد كذا ايش يصير

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أحدث التعليقات

رااايق
يا شماتة أبله طازة *** هههههههههههههه
فهدراكان
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
رااايق
هذا مثل بعض الحريم أول ما تعلمن السواقة عندنا بس بنسب متفاوته بينهن *** ههههههههه
fares
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسكنهم مساكنهم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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