تحقيق أممي يحمّل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
كشف تحقيق أممي أن ميليشيا الحوثي، مسؤولة عن الهجوم على مطار عدن في ديسمبر الماضي.
وأشار التحقيق إلى أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة، مضيفا أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة اليمنية.
وأكد على أن استهداف الحوثي لمطار عدن انتهاك لقواعد القانون الدولي والإنساني، حيث كانت روسيا عارضت نشر التقرير الذي يحمّل الحوثيين مسؤولية استهداف مطار عدن.
وكانت مصادر قد أفادت باكتشاف بطلان أدلة لجنة الخبراء الأممية بشأن اتهامها للشرعية في اليمن، حيث أن لجنة الخبراء الأممية لم يكن لديها أدلة على اتهام الشرعية في اليمن بالفساد، وفقا لـ قناة "العربية ".